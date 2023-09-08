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Силовики во время рейда в мечети в Верхней Пышме вручали мигрантам повестки

Силовики во время рейда в мечети в Верхней Пышме вручали мигрантам повестки

8 сентября 2023, 16:15
Фото: 1MI
В Верхней Пышме во время рейда по проверке мигрантов в мечети полицейские вручили 33 повестки в военкомат.

Повестки были вручены тем, кто недавно получил гражданство РФ, но не захотел вставать на воинский учет. Теперь в ближайшее время они обязаны встать на учет, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Горелых также отметил, что облава была устроена с основной целью найти нелегальных мигрантов. Таких обнаружилось 30 человек. Все они будут депортированы из страны.

Напомним, рейд проводился 8 сентября 2023 года в мечети имени Исмаила аль-Бухари. Прихожане были недовольны нашествием силовиков, но, по словам Горелых, облава началась после завершения молитвы.

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