Стало известно, что содержалось в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В крови свердловчанки обнаружили высокое содержание кофеина. Вероятно, это могло быть из-за выпитых трех банок энергетического напитка, который девушка употребляла в день смерти, пишет Е1 со слов источника в силовых структурах.
Фрагменты тканей и органов отправили на гистологическое исследование, которое должно помочь установить, что стало причиной смерти.
Напомним, тело девушки нашли ночью 9 августа 2023 года. Она возвращалась из Екатеринбурга на поздней электричке, однако до дома не дошла. В убийстве подозревается местный житель, который перед ее смертью ехал за ней на велосипеде.
По словам мужчины, он видел, как погибшая легла в канаву и он забрал ее телефон, а позже закопал его в земле. Недавно подозреваемого заключили под стражу.