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Стало известно, что содержалось в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского

Стало известно, что содержалось в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского

8 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI
Стали известны результаты экспертизы крови погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском.

В крови свердловчанки обнаружили высокое содержание кофеина. Вероятно, это могло быть из-за выпитых трех банок энергетического напитка, который девушка употребляла в день смерти, пишет Е1 со слов источника в силовых структурах.

Фрагменты тканей и органов отправили на гистологическое исследование, которое должно помочь установить, что стало причиной смерти.

Напомним, тело девушки нашли ночью 9 августа 2023 года. Она возвращалась из Екатеринбурга на поздней электричке, однако до дома не дошла. В убийстве подозревается местный житель, который перед ее смертью ехал за ней на велосипеде.

По словам мужчины, он видел, как погибшая легла в канаву и он забрал ее телефон, а позже закопал его в земле. Недавно подозреваемого заключили под стражу.

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