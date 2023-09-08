Свердловчанка украла 400 тысяч и потратила их на одежду дочери

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Известно, что злоумышленница пробралась в подсобное помещение и вынесла 400 тысяч рублей из сейфа, который стоял в кабинете директора. Это произошло 27 августа, полагает следствие.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что все деньги женщина успела потратить на брендовые вещи для своей дочери, а также ювелирные изделия.
Подозреваемой 55 лет. При задержании она во всем призналась. Теперь ее подозревают в причастности к другим кражам.