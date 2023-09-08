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У первоуральского АО «Русский Хром 1915» сменился владелец

У первоуральского АО «Русский Хром 1915» сменился владелец

8 сентября 2023, 17:42
Фото: ГК Полипласт
Группа компаний «Полипласт» выкупила первоуральский химический завод «Русский Хром 1915», входящий в MidUral Group.

АО «Русский Хром 1915» — одно из старейших предприятий химической отрасли в стране. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Предприятие входит в группу компаний MidUral Group, которая осуществляет добычу руды, производит химическую продукцию и специальные ферросплавы, а также перерабатывает образующиеся шлаки.

А новый собственник — ГК «Полипласт» — специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.

Отмечается, что со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название — «Хромпик».

#Первоуральск#Производство#Предприятие#Металлургия#Химический завод#Добыча#Руда#Русский хром#Анастасия Имамахметова
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