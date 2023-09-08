У первоуральского АО «Русский Хром 1915» сменился владелец

АО «Русский Хром 1915» — одно из старейших предприятий химической отрасли в стране. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Предприятие входит в группу компаний MidUral Group, которая осуществляет добычу руды, производит химическую продукцию и специальные ферросплавы, а также перерабатывает образующиеся шлаки.