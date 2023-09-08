У первоуральского АО «Русский Хром 1915» сменился владелец

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
АО «Русский Хром 1915» — одно из старейших предприятий химической отрасли в стране. Завод выпускает хромовые соли для металлургических и химических предприятий и имеет уже более чем столетнюю историю. Предприятие входит в группу компаний MidUral Group, которая осуществляет добычу руды, производит химическую продукцию и специальные ферросплавы, а также перерабатывает образующиеся шлаки.
А новый собственник — ГК «Полипласт» — специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.
Отмечается, что со сменой собственника предприятие вернет свое историческое название — «Хромпик».