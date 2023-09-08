В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

Клюшина задержали в Швейцарии и отправили в США. Прокуратура требовала вынести приговор на 14 лет лишения свободы, а защита просила ограничиться тремя годами с учетом уже отбывшего двух с половиной года. Однако, в результате россиянина приговорили к девяти годам тюремного заключения.