В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В городе Бостон был приговорен Владислав Клюшин, основатель IT-компании «М13». По мнению американских властей, он занимался торговлей ценными бумагами, используя непубличную информацию, которую похитил вместе со своими сообщниками, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Клюшина задержали в Швейцарии и отправили в США. Прокуратура требовала вынести приговор на 14 лет лишения свободы, а защита просила ограничиться тремя годами с учетом уже отбывшего двух с половиной года. Однако, в результате россиянина приговорили к девяти годам тюремного заключения.