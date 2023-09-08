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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

В Америке вынесли приговор российскому предпринимателю

8 сентября 2023, 17:24
В Соединенных Штатах приняли решение по делу российского бизнесмена. Информация об этом поступила от РИА Новости.

В городе Бостон был приговорен Владислав Клюшин, основатель IT-компании «М13». По мнению американских властей, он занимался торговлей ценными бумагами, используя непубличную информацию, которую похитил вместе со своими сообщниками, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Клюшина задержали в Швейцарии и отправили в США. Прокуратура требовала вынести приговор на 14 лет лишения свободы, а защита просила ограничиться тремя годами с учетом уже отбывшего двух с половиной года. Однако, в результате россиянина приговорили к девяти годам тюремного заключения.

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