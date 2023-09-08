В Челябинске экипаж ДПС попал в аварию

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Столкнулись автомобиль ДПС и Lada. Это произошло примерно в 3 часа ночи на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова.
Отмечается, что водитель ВАЗа до этого был пойман на нарушении ПДД, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.
Предварительно известно, что за рулем отечественного авто находился 35-летний водитель. Он не остановился, хотя этого потребовали сотрудники ГАИ.
Далее он попытался скрыться от них и превысил скорость. Он опасно вел автомобиль и угрожал безопасности горожан. Также мужчина нарушал ПДД — например, выезжал на встречку.