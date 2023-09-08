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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

В Челябинске экипаж ДПС попал в аварию

В Челябинске экипаж ДПС попал в аварию

8 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
В Челябинске в аварию попал экипаж ДПС. ДТП произошло в ночь с 7 на 8 сентября.

Столкнулись автомобиль ДПС и Lada. Это произошло примерно в 3 часа ночи на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова.

Отмечается, что водитель ВАЗа до этого был пойман на нарушении ПДД, сообщили в Главном управлении МВД по Челябинской области.

Предварительно известно, что за рулем отечественного авто находился 35-летний водитель. Он не остановился, хотя этого потребовали сотрудники ГАИ.

Далее он попытался скрыться от них и превысил скорость. Он опасно вел автомобиль и угрожал безопасности горожан. Также мужчина нарушал ПДД — например, выезжал на встречку.

Авария с участием автомобиля ДПС произошла в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#ДТП#Безопасность#ГАИ#Челябинск#Водитель#ВАЗ#Скорость#Нарушение ПДД#Перекресток#ДПС#Авария#Горожане#Дарья Сорокина
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