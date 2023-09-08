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В Екатеринбурге будут снесены четыре моста

В Екатеринбурге будут снесены четыре моста

8 сентября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Два путепровода и два надземных перехода в Екатеринбурге решили снести.

Так, сносить будут путепроводы на улицах Машинистов и Хлебная, а также надземные переходы на Кимовской улице и через Егоршинский подход.

В городе также планируют провести реконструкцию и построить более 60 мостов до 2045 года. Информация об этом содержится в документе градостроительного планирования.

Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле решили снести три аварийных дома в поселке Старатель. Демонтаж компанией-подрядчиком должен пройти в течение 80 дней.

Снос трех аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле
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#Мост#Реконструкция#Снос#Демонтаж#Строительство моста#Реконструкция моста#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Путепровод#Мосты#Надземные переходы
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