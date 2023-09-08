В Екатеринбурге будут снесены четыре моста

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Так, сносить будут путепроводы на улицах Машинистов и Хлебная, а также надземные переходы на Кимовской улице и через Егоршинский подход.
В городе также планируют провести реконструкцию и построить более 60 мостов до 2045 года. Информация об этом содержится в документе градостроительного планирования.
Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле решили снести три аварийных дома в поселке Старатель. Демонтаж компанией-подрядчиком должен пройти в течение 80 дней.