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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Екатеринбурге нашли способ борьбы с незаконной рекламой

В Екатеринбурге нашли способ борьбы с незаконной рекламой

8 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге найден способ борьбы с незаконной уличной рекламой. Речь идет о расклеенных по городу объявлениях.

Отмечается, что это старая проблема уральской столицы. Здесь, как отмечают специалисты, объявлениями обклеен чуть ли не каждый столб.

Однако в скором времени во всех районах будет внедрена программа автодозвона. Из-за нее объявления потеряют смысл. По указанным в объявлениях телефонам нельзя будет дозвониться, пишет Е1.

В мэрии рассказали, что, когда человек будет пытаться позвонить по номеру в объявлении, сеть постоянно будет занята, так как на номер будет проводиться постоянный автодозвон.

Этот метод уже используют в Орджоникидзевском районе. За месяц на автодозвон здесь был поставлен 171 номер из незаконных объявлений. Помимо этого, были составлены 12 административных протоколов, 45 нарушителей сами сняли свою рекламу.

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#Реклама#ЧП#Мэрия#Объявления#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Сорокина#Незаконная реклама
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