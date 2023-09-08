В Екатеринбурге нашли способ борьбы с незаконной рекламой

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Отмечается, что это старая проблема уральской столицы. Здесь, как отмечают специалисты, объявлениями обклеен чуть ли не каждый столб.
Однако в скором времени во всех районах будет внедрена программа автодозвона. Из-за нее объявления потеряют смысл. По указанным в объявлениях телефонам нельзя будет дозвониться, пишет Е1.
В мэрии рассказали, что, когда человек будет пытаться позвонить по номеру в объявлении, сеть постоянно будет занята, так как на номер будет проводиться постоянный автодозвон.
Этот метод уже используют в Орджоникидзевском районе. За месяц на автодозвон здесь был поставлен 171 номер из незаконных объявлений. Помимо этого, были составлены 12 административных протоколов, 45 нарушителей сами сняли свою рекламу.