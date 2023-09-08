В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По словам очевидицы, в какой-то момент посреди поездки автобус со скрипом остановился. После того, как у транспорта отвалилось колесо, еще одно накренилось, хотя осталось на месте, пишет Е1.
По предположению пассажиров, колесо могли забыть закрутить. Из ехавших в автобусе людей пострадавших нет. А самокатчика с полученными травмами отвезли в больницу, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге городской автобус влетел в столб, так как шофер не справился с управлением. В ДТП пострадали 11 пассажиров.