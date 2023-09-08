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В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика

В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика

8 сентября 2023, 05:58
Фото: Е1
У пассажирского автобуса в Екатеринбурге отлетело колесо, которое сбило человека, ехавшего на самокате.

По словам очевидицы, в какой-то момент посреди поездки автобус со скрипом остановился. После того, как у транспорта отвалилось колесо, еще одно накренилось, хотя осталось на месте, пишет Е1.

Фото: Е1

По предположению пассажиров, колесо могли забыть закрутить. Из ехавших в автобусе людей пострадавших нет. А самокатчика с полученными травмами отвезли в больницу, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге городской автобус влетел в столб, так как шофер не справился с управлением. В ДТП пострадали 11 пассажиров.

Автобус протаранил столб в Екатеринбурге
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#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Автобус#Пассажиры#Пострадавший#ЧП#Очевидцы#Колесо#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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