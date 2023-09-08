В Кировграде бизнесмен испугал соседей угрозой взорвать дом

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По данным Telegram-канала Mash, с угрозой теракта выступил владелец небольшой фирмы по ремонту квартир. В прошлом году против мужчины возбудили уголовное дело после того, как полицейские нашли при нем запрещенные вещества. О своих злонамеренных планах он объявил как раз накануне судебного заседания. В то же время на странице мужчины «ВКонтакте» появился прощальный пост, в котором он заверил, что ни за что не лишится свободы, пишет Ural Mash.
Инцидент завершился штурмом квартиры полицейскими, которых вызвали соседи. Теперь мужчине грозит еще одно обвинение, в этот раз по статье о лжетерроризме (ст. 207 УК — до трех лет колонии).