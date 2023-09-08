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Published Сегодня, 12:53

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В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»

В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»

8 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
16 сентября в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле стартует всероссийский забег «Кросс наций». В этот день с 08:00 до 14:00 будет частично перекрыто автодвижение в центре города.

В указанные часы движение транспорта будет недоступно на четырех участках дорог, которые ГИБДД обозначит дорожными знаками.

  • Ул. Горошникова на участке от проспекта Мира до ул. Красноармейской;
  • Ул. Пархоменко на участке от улицы Горошникова до пр-кт Строителей;
  • Ул. Первомайская на участке от пр-кт Ленина до ул. Горошникова;
  • Ул. Красноармейская на участке от ул. Уральской до ул. Горошникова.

Организация соревнований легкоатлетов поручена Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила за подписью мэра Владислава Пинаева. Желающие принять участие в спортивном ивенте должны оставить заявку по этой ссылке.

#Свободное время#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Бег#Ирина Кирилова#Кросс
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