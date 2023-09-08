В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»

16 сентября в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле стартует всероссийский забег «Кросс наций». В этот день с 08:00 до 14:00 будет частично перекрыто автодвижение в центре города.

В указанные часы движение транспорта будет недоступно на четырех участках дорог, которые ГИБДД обозначит дорожными знаками. Ул. Горошникова на участке от проспекта Мира до ул. Красноармейской;

Ул. Пархоменко на участке от улицы Горошникова до пр-кт Строителей;

Ул. Первомайская на участке от пр-кт Ленина до ул. Горошникова;

Ул. Красноармейская на участке от ул. Уральской до ул. Горошникова. Организация соревнований легкоатлетов поручена Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила за подписью мэра Владислава Пинаева. Желающие принять участие в спортивном ивенте должны оставить заявку по этой ссылке.