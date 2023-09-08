В Нижнем Тагиле перекроют улицы в центре города во время «Кросса наций»

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Updated Сегодня, 12:55
В указанные часы движение транспорта будет недоступно на четырех участках дорог, которые ГИБДД обозначит дорожными знаками.
Организация соревнований легкоатлетов поручена Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила за подписью мэра Владислава Пинаева. Желающие принять участие в спортивном ивенте должны оставить заявку по этой ссылке.