В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа

В Свердловской области для формирования коллективного иммунитета планируется привить от гриппа не менее 65% населения, то есть более 2,7 миллиона жителей. Прививочная компания стартует в конце августа для максимальной эффективности, так как дети и взрослые возвращаются в учебные и трудовые коллективы после каникул и отпусков.