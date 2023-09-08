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В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа

В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа

8 сентября 2023, 08:48
Фото: 1MI
В поликлиниках Нижнего Тагила началась сезонная вакцинация от гриппа. Помимо медучреждений прививки ставят в школах и детских садах.

В конце августа медицинские учреждения Свердловской области получили 850 тысяч доз вакцины. В Нижнем Тагиле взрослые могут поставить прививку от гриппа в районной поликлинике или на месте трудоустройства, если работодатель пригласит выездную прививочную бригаду. Детей также вакцинируют в поликлиниках, а также в школах и детских садах.

Прививку от гриппа можно поставить ребенку в прививочном кабинете в поликлинике или по месту обучения. От родителей или законных представителей необходимо письменное согласие на вакцинацию. Для прививки детям используется препарат «Ультрикс», — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Препарат«Ультрикс» для вакцинации детей от гриппаПрепарат«Ультрикс» для вакцинации детей от гриппа
Препарат«Ультрикс» для вакцинации детей от гриппа
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области для формирования коллективного иммунитета планируется привить от гриппа не менее 65% населения, то есть более 2,7 миллиона жителей. Прививочная компания стартует в конце августа для максимальной эффективности, так как дети и взрослые возвращаются в учебные и трудовые коллективы после каникул и отпусков.

В конце лета в регионе начала повышаться заболеваемость ОРВИ. В период с 28 августа по 3 сентября зафиксировано больше 14 тысяч случаев заболевания. Это на 13% больше, чем неделей ранее. Большинство из заболевших — дети.

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Грипп#Здоровье#Детский сад#Школа#Поликлиника#ОРВИ#Вакцинация#Анна Григорьева#Родители
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