В Оренбурге двух свердловчан приговорили к срокам за особо крупное мошенничество

Свои аферы злоумышленники осуществляли в апреле–июне этого года в Тюменской и Оренбургской областях, а также в Башкирии и Пермском крае. В роли курьеров они забирали крупные суммы денег у людей, которых перед этим «обрабатывали» телефонные мошенники — личности последних пока не удалось установить.