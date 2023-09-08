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В Оренбурге двух свердловчан приговорили к срокам за особо крупное мошенничество

В Оренбурге двух свердловчан приговорили к срокам за особо крупное мошенничество

8 сентября 2023, 15:14
Фото: 1MI
В Оренбурге суд приговорил двух мошенников из Свердловской области, похитивших у своих жертв 3,5 миллиона рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП», к семи годам колонии на двоих.

Свои аферы злоумышленники осуществляли в апреле–июне этого года в Тюменской и Оренбургской областях, а также в Башкирии и Пермском крае. В роли курьеров они забирали крупные суммы денег у людей, которых перед этим «обрабатывали» телефонные мошенники — личности последних пока не удалось установить.

Общий ущерб от деятельности банды составил 3,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Одного из подсудимых приговорили к четырем годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года. Его подельнику суд назначил менее суровое наказание: три года колонии общего режима.

Обоим инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; максимальная санкция — 10 лет лишения свободы).

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