В Оренбурге двух свердловчан приговорили к срокам за особо крупное мошенничество

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Свои аферы злоумышленники осуществляли в апреле–июне этого года в Тюменской и Оренбургской областях, а также в Башкирии и Пермском крае. В роли курьеров они забирали крупные суммы денег у людей, которых перед этим «обрабатывали» телефонные мошенники — личности последних пока не удалось установить.
Общий ущерб от деятельности банды составил 3,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
Одного из подсудимых приговорили к четырем годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года. Его подельнику суд назначил менее суровое наказание: три года колонии общего режима.
Обоим инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; максимальная санкция — 10 лет лишения свободы).