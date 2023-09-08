В Ростове полицейского заподозрили в гибели 48-летнего военного из Екатеринбурга

Трагический инцидент случился 21 августа возле реки Деркул в Миллеровском районе, где погибший отдыхал в компании сослуживца в выходной день. Местный портал утверждал, что к подвыпившим мужчинам подошли сотрудники военной полиции и, угрожая оружием, привязали Михаила к дереву, впоследствии жестоко избив. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице после операции, которую ему провели в связи с тяжелыми травмами головы. В обстоятельствах смерти военного разбирается Военно-следственное управление СК по ЮФО в рамках назначенной проверки.