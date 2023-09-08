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В Ростове полицейского заподозрили в гибели 48-летнего военного из Екатеринбурга

В Ростове полицейского заподозрили в гибели 48-летнего военного из Екатеринбурга

8 сентября 2023, 14:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону арестовали полицейского, подозреваемого в избиении до смерти 48-летнего военнослужащего-контрактника из Екатеринбурга.

Как рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, факт ареста подозреваемого подтверждается документами, имеющимися на руках у супруги погибшего, пишет Е1. Тело свердловчанина должны отправить в Екатеринбург 8 сентября, уточнила омбудсмен.

Трагический инцидент случился 21 августа возле реки Деркул в Миллеровском районе, где погибший отдыхал в компании сослуживца в выходной день. Местный портал утверждал, что к подвыпившим мужчинам подошли сотрудники военной полиции и, угрожая оружием, привязали Михаила к дереву, впоследствии жестоко избив. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице после операции, которую ему провели в связи с тяжелыми травмами головы. В обстоятельствах смерти военного разбирается Военно-следственное управление СК по ЮФО в рамках назначенной проверки.

#Криминал#Арест#Сизо#Подозреваемый#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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