В Ростове полицейского заподозрили в гибели 48-летнего военного из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:46
Как рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, факт ареста подозреваемого подтверждается документами, имеющимися на руках у супруги погибшего, пишет Е1. Тело свердловчанина должны отправить в Екатеринбург 8 сентября, уточнила омбудсмен.
Трагический инцидент случился 21 августа возле реки Деркул в Миллеровском районе, где погибший отдыхал в компании сослуживца в выходной день. Местный портал утверждал, что к подвыпившим мужчинам подошли сотрудники военной полиции и, угрожая оружием, привязали Михаила к дереву, впоследствии жестоко избив. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице после операции, которую ему провели в связи с тяжелыми травмами головы. В обстоятельствах смерти военного разбирается Военно-следственное управление СК по ЮФО в рамках назначенной проверки.