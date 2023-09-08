В Свердловской области пропала студентка колледжа

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Девушка уехала в Артемовский на учебу в колледж. Однако на занятиях ее не было, а домой она не вернулась, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
В день исчезновения на свердловчанке были темные расклешенные штаны, светлая куртка и черные кроссовки, с собой у нее также имелся рюкзак. Кристину ищут волонтеры отряда «Прорыв».
Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге исчезла 22-летняя девушка. Горожанка ушла из дома и не пришла обратно. Родственники обратились за помощью в отряд «Лиза Алерт».