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В Свердловской области пропала студентка колледжа

В Свердловской области пропала студентка колледжа

8 сентября 2023, 04:57
Фото: 1MI
16-летняя Кристина Гусева из села Покровское исчезла 7 сентября 2023 года.

Девушка уехала в Артемовский на учебу в колледж. Однако на занятиях ее не было, а домой она не вернулась, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В день исчезновения на свердловчанке были темные расклешенные штаны, светлая куртка и черные кроссовки, с собой у нее также имелся рюкзак. Кристину ищут волонтеры отряда «Прорыв».

Напомним, 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге исчезла 22-летняя девушка. Горожанка ушла из дома и не пришла обратно. Родственники обратились за помощью в отряд «Лиза Алерт».

Девушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге
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