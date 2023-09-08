В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП

Сегодня утром произошло ДТП, в котором погибли пять человек. По информации полиции, водитель автомобиля, который числился подчиненным уволенных чиновников, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму в пять раз.