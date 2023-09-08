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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП

8 сентября 2023, 05:27
В Туве было принято решение об увольнении двух высокопоставленных чиновников после трагического ДТП.

Первый заместитель главы республики Владислав Ховалыг сообщил о том, что он принял меры по увольнению министра лесного хозяйства и природопользования Тувы, а также руководителя Авиалесохраны региона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сегодня утром произошло ДТП, в котором погибли пять человек. По информации полиции, водитель автомобиля, который числился подчиненным уволенных чиновников, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму в пять раз.

Увольнение чиновников основано на их неспособности обеспечить дисциплину и контроль в своих учреждениях.

Глава республики также объявил о создании правительственной комиссии, которая проведет проверку всех учреждений Тувы с целью выяснить, соблюдаются ли правила технического осмотра и состояния транспортных средств перед отправлением в путь.

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