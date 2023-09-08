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В Верхней Пышме полицейские устроили облаву на мигрантов в мечети

В Верхней Пышме полицейские устроили облаву на мигрантов в мечети

8 сентября 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Верхней Пышме сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов в мечети. Рейд состоялся днем 8 сентября на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари».

Известно, что стражи порядка проверяли документы у прихожан, пишет Ура.ру. Отмечается, что мусульмане были недовольны визитом полицейских в мечеть.

Они были возмущены, что силовики проводят проверку на священной территории для мусульман, — поделился очевидец рейда.

Представитель регионального главка полиции Валерий Горелых отметил, что это плановое профилактическое мероприятие. К тому же, силовики никак не нарушили права верующих, потому что рейд начался тогда, когда молитва уже была завершена.

Упреки, по меньшей мере, беспочвенны. Об итогах проверки на данный момент говорить пока преждевременно, — добавил полковник Горелых.
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#Общество#Полиция#Верхняя Пышма#Рейд#Мигранты#Мусульмане#Мечеть#Дарья Сорокина
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