Ветер и солнечная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В эти же дни ветер может достигнуть 12 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Так, в субботу, 9 сентября, будет ясно. Утром ожидается до +6 градусов, в обед до +19 градусов, вечером же будет +15 градусов. Давление составит 744 мм ртутного столба.
В воскресенье, 10 сентября, в городе утром будет до +9 градусов, в обед — до +19 градусов, а вечером до +13 градусов. В оба выходных осадков не ожидается. Геомагнитная активность будет находиться в пределах нормы.