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Ветер и солнечная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Ветер и солнечная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

8 сентября 2023, 08:01
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле будет солнечно и ветрено. 9 и 10 сентября в городе в дневное время ожидается до +19 градусов.

В эти же дни ветер может достигнуть 12 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Так, в субботу, 9 сентября, будет ясно. Утром ожидается до +6 градусов, в обед до +19 градусов, вечером же будет +15 градусов. Давление составит 744 мм ртутного столба.

В воскресенье, 10 сентября, в городе утром будет до +9 градусов, в обед — до +19 градусов, а вечером до +13 градусов. В оба выходных осадков не ожидается. Геомагнитная активность будет находиться в пределах нормы.

Солнечная погода будет стоять на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Температура#Погода#Ветер#Гисметео#Солнечно#Дарья Сорокина
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