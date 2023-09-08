Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе

Сейчас в Дзержинском районном суде рассматривается дело Кудрявцева по уголовной статье 264.1 ч.1 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления таким средством и подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Это не первое подобное дело виновника аварии. За три месяца до того, как он сбил Светлану, его на улице Юности оставил экипаж ДПС. Инспектор заподозрил, что Кудрявцев нетрезв и предложил ему проехать на медосвидетельствование в психиатрическую больницу. Однако тот отказался. На момент совершения правонарушения Кудрявцев уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Согласно решению суда, его признали виновным по статье 264.1 ч.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.