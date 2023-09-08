Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
5 сентября 2022 года Светлана выбежала из дома буквально на 20 минут, чтобы купить мужу подарок на день рождения. Дома оставались две дочки. Только домой в этот день она не вернулась, так как, переходя дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, попала под колеса нетрезвого водителя без прав.
Прошел год, но каждый день, засыпая, я вижу, как машина летит на меня. Я даже помню, как она в меня врезается, — поделилась Светлана с журналистом TagilCity.ru.
За этот год Светлана побывала в коме, заново училась разговаривать, есть, ходить, перенесла несколько сложных операций на руках и ногах, получила инвалидность и даже снова вышла на работу.
Очень трудный для меня год был. Но я благодарю Бога, что 6 сентября, я могу быть рядом со своей семьей и поздравить мужа с Днем рождения, что я в том году не успела сделать. Сейчас я рада, что я с ними, что мне Бог дал второй шанс, вторую жизнь. Морально очень тяжело. Конечно, я пытаюсь этого не показывать ни родным, ни близким. Я всегда стараюсь быть на позитиве, улыбаться, смеяться. Стараюсь не плакать, но все-таки бывает, когда никого нету, посижу и поплачу. Я вижу, как мужу со мной тяжело каждый прием, каждая больница, каждый врач. Ему нужно мне помогать где-то до сих пор. Помочь по ступенькам подняться колени, раз не сгибаются. Для меня самое трудное — это ступеньки, — поделилась Светлана с TagilCity.ru.
Вот только виновник ее бед продолжает оставаться на свободе. Уголовное дело будет передано в суд только в конце сентября. За это время водитель Антон Кудрявцев не только не вышел на связь с пострадавшей, но попытался снять с себя ответственность за произошедшее, считает Светлана.
Он от частного доктора достал справку, что у него эпилепсия. Еще в августе у него этой справки не было, а теперь он принес ее, чтобы приложили к уголовному делу, — рассказала Светлана.
От медосвидетельствования после аварии Кудрявцев отказался, поэтому потерпевшая предполагает, что он был пьян.
Он в суде встал и сказал: «Почему я отказался от медосвидетельствования? Я испугался. Мне хотелось домой». Вот его были слова. Не дословно, но примерно так, — рассказала Светлана.
Еще один нюанс, по словам Светланы, есть с владельцем автомобиля, который ее сбил. В 2021 году Кудрявцев был лишен водительских прав за пьяную езду (данные есть на сайте районного суда). Однако он продолжал ездить на машине, принадлежащей его сожительнице.
Он у нее брал машину и катался. А когда совершил ДТП, они задним числом оформили договор купли-продажи, что она ему продала машину. То есть теперь она проходит только чисто свидетелем. А так-то, по идее, она бы еще привлекалась тоже к уголовной ответственности за то, что передала автомобиль лицу, находящемуся в опьянении, — рассказала Светлана.
По ее словам, Кудрявцев в последнее время и вовсе перестал выходить на связь со следователем.
Следователь позвонила его сожительнице. Та говорит, что он вообще не хочет на суд являться. Видимо, у него намерения сейчас скрываться. Он понимает, что уже близится день Икс. Он якобы выкинул телефон, на суд ходить не хочет. Не знаю уж, какая у него там позиция, — поделилась Светлана с TagilCity.ru.
Сейчас в Дзержинском районном суде рассматривается дело Кудрявцева по уголовной статье 264.1 ч.1 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления таким средством и подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Это не первое подобное дело виновника аварии. За три месяца до того, как он сбил Светлану, его на улице Юности оставил экипаж ДПС. Инспектор заподозрил, что Кудрявцев нетрезв и предложил ему проехать на медосвидетельствование в психиатрическую больницу. Однако тот отказался. На момент совершения правонарушения Кудрявцев уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Согласно решению суда, его признали виновным по статье 264.1 ч.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
Новое дело Кудрявцева по причинению вреда здоровью Светлане начнет рассматриваться в суде в конце сентября этого года.