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Житель Екатеринбурга судится с «Золотым яблоком» из-за нерабочих купонов

Житель Екатеринбурга судится с «Золотым яблоком» из-за нерабочих купонов

8 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга судится с «Золотым яблоком» из-за того, что он приобрел у стороннего человека недействующие сертификаты и намеревался их продавать.

Мужчине поступило предложение приобретать подарочные сертификаты у человека со скидкой 15%. Екатеринбуржец решил покупать, а потом продавать эти сертификаты другим людям и отдал за 60 купонов почти два миллиона рублей. Далее владелец этих сертификатов сделал заказ в «Золотом яблоке», который горожанин потом забрал в магазине.

Когда мужчина стал сбывать сертификаты, выяснилось, что они нерабочие. А в магазине заподозрили неладное. Как выяснилось, мужчина, который делал заказ в торговой точке, оплачивал все с чужих счетов и делал это неоднократно.

Потерпевший екатеринбуржец обратился в суд с иском на «Золотое яблоко», однако не смог доказать, что он был причастен к заказам. В магазине утверждают, что деньги вернули назад, поэтому претензий быть не должно. Тогда истец решил подать апелляцию.

Напомним, женщина из Екатеринбурга хотела приобрести сервиз по акции через WhatsApp, однако после того, как она оплатила заказ, сервиз ей не пришел, а деньги не вернули.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Магазин#Мошенничество#ЧП#Судебное разбирательство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Подарочные сертификаты
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