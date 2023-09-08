Житель Екатеринбурга судится с «Золотым яблоком» из-за нерабочих купонов

Потерпевший екатеринбуржец обратился в суд с иском на «Золотое яблоко», однако не смог доказать, что он был причастен к заказам. В магазине утверждают, что деньги вернули назад, поэтому претензий быть не должно. Тогда истец решил подать апелляцию.