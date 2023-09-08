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Сотрудники Ozon в Первоуральске обратились с заявлением в полицию на клиента

Житель Первоуральска ограбил пункт выдачи Ozon на 100 тысяч рублей

8 сентября 2023, 04:02
Фото: 1MI

Сотрудники Ozon в Первоуральске обратились с заявлением в полицию на клиента

Работники пункта выдачи Ozon в Первоуральске написали заявление в полицию на одного из клиентов. Инцидент случился 7 сентября 2023 года.

Клиент пришел в пункт выдачи вместе с другом. Он должен был оплатить полученный дорогой заказ, однако после того, как товар ему выдали, горожанин сначала пошел к примерочной, а в тот момент, когда сотрудница его не видела, он вышел из помещения.

Видео: Е1

По словам девушки, которая работала в тот день, сумма нанесенного ущерба — почти 100 тысяч рублей. Молодой человек высокого роста, был одет в светлые джинсы и джемпер, пишет Е1.

В тот же день сотрудники пункта выдачи обратились в полицию и написали заявление.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина сыр разных сортов. Размер ущерба составил более шести тысяч рублей.

Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра
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