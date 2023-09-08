Житель Первоуральска ограбил пункт выдачи Ozon на 100 тысяч рублей

Клиент пришел в пункт выдачи вместе с другом. Он должен был оплатить полученный дорогой заказ, однако после того, как товар ему выдали, горожанин сначала пошел к примерочной, а в тот момент, когда сотрудница его не видела, он вышел из помещения.