Житель Первоуральска ограбил пункт выдачи Ozon на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Клиент пришел в пункт выдачи вместе с другом. Он должен был оплатить полученный дорогой заказ, однако после того, как товар ему выдали, горожанин сначала пошел к примерочной, а в тот момент, когда сотрудница его не видела, он вышел из помещения.
По словам девушки, которая работала в тот день, сумма нанесенного ущерба — почти 100 тысяч рублей. Молодой человек высокого роста, был одет в светлые джинсы и джемпер, пишет Е1.
В тот же день сотрудники пункта выдачи обратились в полицию и написали заявление.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге мужчина вынес из магазина сыр разных сортов. Размер ущерба составил более шести тысяч рублей.