Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
11 сентября, в понедельник, возможны небольшие дожди. Среднесуточная температура составит +12 градусов. Ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.
Со вторника, 12 сентября, начнется потепление. Дожди прекратятся, будет малооблачная погода. Дневная температура воздуха составит +18 градусов, ночью прогнозируется до +10 градусов.
Далее, в среду и четверг, 13 и 14 сентября, синоптики обещают до +21 градуса, отсутствие осадков и северо-западный ветер до пяти метров в секунду.
Самым ясным днем на рабочей неделе станет пятница, 15 сентября. Воздух также прогреется до +21 градуса, ночью похолодает до +7 градусов.