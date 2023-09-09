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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей

Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей

9 сентября 2023, 16:06
Фото: 1MI
Солнечная погода и до +21 градуса прогнозируют синоптики на предстоящей неделе в Нижнем Тагиле. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

11 сентября, в понедельник, возможны небольшие дожди. Среднесуточная температура составит +12 градусов. Ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.

Со вторника, 12 сентября, начнется потепление. Дожди прекратятся, будет малооблачная погода. Дневная температура воздуха составит +18 градусов, ночью прогнозируется до +10 градусов.

Далее, в среду и четверг, 13 и 14 сентября, синоптики обещают до +21 градуса, отсутствие осадков и северо-западный ветер до пяти метров в секунду.

Самым ясным днем на рабочей неделе станет пятница, 15 сентября. Воздух также прогреется до +21 градуса, ночью похолодает до +7 градусов.

Сильные дожди ожидаются в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Природа#Осень#Сентябрь#Евгения Сафина#Бабье лето
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