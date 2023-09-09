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Более 105 тысяч деревьев высадят в Свердловской области

Более 105 тысяч деревьев высадят в Свердловской области

9 сентября 2023, 13:27
Фото: Департамент информационной политики региона
Участники акции «Сохраним лес» высадят в Свердловской области в 2023 году свыше 105 тысяч деревьев.

9 сентября сотрудники Минприроды совместно с волонтерами и местными жителями в Косулинском лесничестве высадили 13 тысяч сибирских елей. Возраст деревьев составляет три года, она заняли площади в 3,2 гектара.

Все ели были выращены в областных питомниках. Далее, осенью планируется высадка деревьев в 13 районах региона на площади 24,2 гектара. Например, работы будут проводиться, а Талицком, Серовском, Ирбитском и других районах. Всего в рамках акции «Сохраним лес» будет высажено 105 тысяч деревьев, сообщает Департамент информационной политики.

Фото: Департамент информационной политики региона
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#Экология#Свердловская область#Лес#Воздух#Акция#Окружающая среда#Деревья#Евгения Сафина#Ель
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