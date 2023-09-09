Более 105 тысяч деревьев высадят в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
9 сентября сотрудники Минприроды совместно с волонтерами и местными жителями в Косулинском лесничестве высадили 13 тысяч сибирских елей. Возраст деревьев составляет три года, она заняли площади в 3,2 гектара.
Все ели были выращены в областных питомниках. Далее, осенью планируется высадка деревьев в 13 районах региона на площади 24,2 гектара. Например, работы будут проводиться, а Талицком, Серовском, Ирбитском и других районах. Всего в рамках акции «Сохраним лес» будет высажено 105 тысяч деревьев, сообщает Департамент информационной политики.