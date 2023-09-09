Более 600 человек погибли при землетрясении в Марокко

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Геологической службе США отметили, что землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. С 1900 года в радиусе 500 километров не было зафиксировано подземных толчков магнитудой выше шести.
Вблизи эпицентра, который находился в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, разрушено несколько зданий. По мнению геологов, причиной стал разлом в Атласских горах. Землетрясение длилось несколько минут, местные жители во время толчков вышли на улицы, пишут «РИА Новости».