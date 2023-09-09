tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Более 600 человек погибли при землетрясении в Марокко

Более 600 человек погибли при землетрясении в Марокко

9 сентября 2023, 08:56
Фото: Газета.ру
Вечером 8 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. Погибли не менее 600 человек.

В Геологической службе США отметили, что землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. С 1900 года в радиусе 500 километров не было зафиксировано подземных толчков магнитудой выше шести.

Вблизи эпицентра, который находился в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, разрушено несколько зданий. По мнению геологов, причиной стал разлом в Атласских горах. Землетрясение длилось несколько минут, местные жители во время толчков вышли на улицы, пишут «РИА Новости».

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке
Узнать подробнее
Читайте также:
Землетрясение произошло в Свердловской областиБудет ли землетрясение в Нижнем Тагиле: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
#Происшествия#Смерть#Спасатели#Землетрясение#Люди#Евгения Сафина
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
Вчера, 08:22
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
7 сентября, 10:33
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
Вчера, 08:48
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
7 сентября, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Вчера, 05:55