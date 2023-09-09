Более 600 человек погибли при землетрясении в Марокко

Вблизи эпицентра, который находился в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, разрушено несколько зданий. По мнению геологов, причиной стал разлом в Атласских горах. Землетрясение длилось несколько минут, местные жители во время толчков вышли на улицы, пишут «РИА Новости».