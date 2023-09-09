Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской области

В досрочном голосовании по дополнительному выбору депутата ЗакСо Свердловской области по Ирбитскому району приняли участие 146 избирателей из двух поселков и 13 деревень. При этом присутствовали два наблюдателя. В региональном избиркоме отметили, что на других выборах, которые будут проводиться 10 сентября, досрочное голосование не предусмотрено.