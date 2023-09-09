Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Участвовали в досрочном голосовании свердловчане, которые находятся в местах, значительно удаленных от помещений для голосования. Например, в Ирбитском районе самый отдаленный участок расположен в деревне Унже-Павинской. Добраться туда можно только по реке.
В досрочном голосовании по дополнительному выбору депутата ЗакСо Свердловской области по Ирбитскому району приняли участие 146 избирателей из двух поселков и 13 деревень. При этом присутствовали два наблюдателя. В региональном избиркоме отметили, что на других выборах, которые будут проводиться 10 сентября, досрочное голосование не предусмотрено.