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Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской области

Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской области

9 сентября 2023, 07:16
Фото: Избирком Свердловской области
В Свердловской области закончено досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Оно проводилось с 31 августа по 3 сентября.

Участвовали в досрочном голосовании свердловчане, которые находятся в местах, значительно удаленных от помещений для голосования. Например, в Ирбитском районе самый отдаленный участок расположен в деревне Унже-Павинской. Добраться туда можно только по реке.

В досрочном голосовании по дополнительному выбору депутата ЗакСо Свердловской области по Ирбитскому району приняли участие 146 избирателей из двух поселков и 13 деревень. При этом присутствовали два наблюдателя. В региональном избиркоме отметили, что на других выборах, которые будут проводиться 10 сентября, досрочное голосование не предусмотрено.

В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности
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