Международный женский форум состоялся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В мероприятии участвовали около трех тысяч человек из 12 стран. Спикерами выступали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента по УрФО Владимир Якушев, митрополит Евгений Кульберг и другие почетные гости.
Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова отметила, что главными мотиваторами в жизни являются дети. Именно поэтому надо, чтобы в стране было больше многодетных семей. Около миллиона российских женщин состоят в Союзе и участвуют во всех сферах общественной жизни.
Женщина имеет гораздо большую доминанту движения к успеху, потому что ей нужно иметь гармонию в душе. А гармонию ей дает то, когда она успешна во всем, когда у нее все получается, — сказала председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик.
Главный педиатр УрФО Ольга Ковтун пояснила, что президент РФ Владимир Путин выделяет особую миссию женщин, которые составляют более половины населения страны. Глава государства считает, что женщины обладают особым даром, чтобы сохранять семейные и духовно-нравственные ценности.