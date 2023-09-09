Международный женский форум состоялся в Екатеринбурге

Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова отметила, что главными мотиваторами в жизни являются дети. Именно поэтому надо, чтобы в стране было больше многодетных семей. Около миллиона российских женщин состоят в Союзе и участвуют во всех сферах общественной жизни.