Началось движение электричек по четвертому МЦД от Апрелевки до Железнодорожной

Posted 9 сентября, 14:44
Published 9 сентября, 14:44
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Также на открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
МЦД-4 является самым протяженным диаметром внеуличного железнодорожного транспорта Московской агломерации: его длина составляет 86 км. Благодаря его появлению сквозное сообщение охватит восемь из десяти радиальных направлений агломерации, а также свяжет семь из десяти столичных вокзалов.
Ожидается также, что открытие МЦД-4 сможет улучшить качество транспортного обслуживания 23 районов Москвы с общей численностью населения более 2,5 миллиона человек. Путь в столицу теперь будет короче для жителей подмосковных городов Апрелевка, Реутов, Балашиха. На момент запуска линии пассажиры смогут использовать 36 остановочных пунктов (ТПУ Рижская и остановочный пункт Беговая предполагается достроить в ходе второго этапа), а также 17 станций с возможностью пересадки на метро, МЦД и МЦК. У жителей столичного региона появится возможность экономить до 40% времени в дороге. В часы пик электрички будут курсировать с интервалом 5,5 минуты. Предполагается, что суточный пассажиропоток составит 455 тысяч человек.
Напомним: четвертый Московский центральный диаметр начали строить в 2017 году, строительство проходило в невероятно сложных условиях городской застройки центра столицы без остановки движения поездов на вовлеченных в строительный процесс участках. В рамках проекта по развитию инфраструктуры для МЦД-4 построено 65 км новых главных путей, создано и восстановлено 15 остановочных пунктов.
Для соединения никогда прежде не связанных Киевского и Горьковского направлений железнодорожниками построена новая Киевско-Смоленская соединительная ветвь. Уже существующие участки были расширены за счет дополнительных главных путей. Так появился третий главный путь Солнечная — Апрелевка, четвертый главный путь Киевский вокзал — Апрелевка. Реконструкцию прошли участки Беговая — Савёловская, Марьина Роща — Каланчёвская, Каланчёвская — Курская, Курская — Карачарово.
В ходе строительных работ на четвертом диаметре было задействовано множество уникальных инженерно-технических решений. В частности, построен комплекс из трех железнодорожных восьмипролетных эстакад протяженностью более 340 м на участке Площадь трех вокзалов — Курская на Комсомольской площади. Сборку пролетных строений и арок Каланчёвского путепровода осуществляли на стапелях временных площадок с их дальнейшей продольной и поперечной надвижками при помощи кранов повышенной грузоподъемности. Протяжённость самого длинного арочного пролета составляет почти 80 метров, а вес — 1200 тонн. Подобное инженерное решение дало возможность «перешагнуть» тоннели Сокольнической линии метро, которые были построены в 1934–1935 годах.
Киевско-Смоленская соединительная ветвь в немалой степени состоит из искусственных сооружений, среди них путепроводы, мосты и эстакады, исключающие пересечения с городскими магистралями. Помимо станции Тестовская, построенной прямо на соединительной ветви, здесь также возвели мост через реку Москва (длина 286 м), железнодорожный путепровод через пути Киевского направления и эстакаду (длина 2 км), не имеющую аналогов в РФ. Теперь благодаря соединительной ветви у пассажиров Киевского направления, последнего из радиальных, не имевших пересадки на МЦК, появилась возможность пересаживаться на станции Кутузовская.
Следует отметить, что процесс реализации проекта по развитию инфраструктуры МЦД подразумевает проведение реконструкции всех остановочных пунктов в соответствии с новыми стандартами транспортного обслуживания пассажиров: с применением современных средств навигации, созданием доступной среды, а также благоустройством прилегающих территорий.
Одним из основных преимуществ проектов МЦД остается высокая степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и прочих видов общественного транспорта в общую сеть. Это условие позволяет разработать эффективный транспортный каркас Центрального транспортного узла. В этих целях запускают современные транспортно-пересадочные узлы, внедряют меры по единой тарифной политике, предлагают пассажирам широкий выбор сопутствующих сервисов.