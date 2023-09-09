Неизвестный украл велосипед из подъезда дома в Нижнем Тагиле

По словам владельцев, велосипед был пристегнут. Однако это не помешало вору украсть его, так как у него с собой были необходимые инструменты. Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. В полиции сейчас по данному факту проводится проверка.