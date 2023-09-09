tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Неизвестный украл велосипед из подъезда дома в Нижнем Тагиле

Неизвестный украл велосипед из подъезда дома в Нижнем Тагиле

9 сентября 2023, 06:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагила в ночь с 4 на 5 сентября из подъезда дома на Уральском проспекте, 37 неизвестный мужчина украл велосипед. Грабителя разыскивают хозяева транспортного средства и сотрудники правоохранительных органов.

По словам владельцев, велосипед был пристегнут. Однако это не помешало вору украсть его, так как у него с собой были необходимые инструменты. Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. В полиции сейчас по данному факту проводится проверка.

Мужчина, имейте совесть, просим вас в срочном порядке вернуть то, что вам не принадлежит, — пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Пострадавшие просят всех, кто опознал веловора, сообщить об этом. Возможно, у кого-то имеются записи с камер видеонаблюдения или регистратора.

Кражи велосипедов у тагильчан чаще всего происходят на Вагонке
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловчанка украла 400 тысяч и потратила их на одежду дочериМальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеПенсионер разломал велосипед на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Розыск#Кража#Подъезд#Велосипед#Вор#Евгения Сафина
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
Вчера, 08:22
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
7 сентября, 10:33
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
Вчера, 08:48
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
7 сентября, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Вчера, 05:55