Неизвестный украл велосипед из подъезда дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По словам владельцев, велосипед был пристегнут. Однако это не помешало вору украсть его, так как у него с собой были необходимые инструменты. Злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. В полиции сейчас по данному факту проводится проверка.
Мужчина, имейте совесть, просим вас в срочном порядке вернуть то, что вам не принадлежит, — пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Пострадавшие просят всех, кто опознал веловора, сообщить об этом. Возможно, у кого-то имеются записи с камер видеонаблюдения или регистратора.