Новые технологии в протезировании

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Существует несколько видов современных протезов, пишет RuNews24.Ru. К таким относятся тяговые и бионические протезы. В отличие от старых деревянных протезов, эти новые устройства способны двигаться. Тяговые протезы используют внутренние тросы, которые выполняют роль мышц и сухожилий. Бионические протезы работают благодаря плате управления и электроприводу, которые считывают сигналы от оставшейся конечности человека.
Хотя тяговые протезы считаются устаревшими по сравнению с бионическими, они все еще доступны для большинства людей. Разработка бионических протезов является дорогостоящим процессом. Тем не менее, бионические протезы сделали значительный прорыв в развитии человечества.
Сегодня проводятся исследования по созданию протезов, которые позволят людям восстановить чувство осязания. Такие протезы позволят человеку ощущать предметы, которые он держит в искусственной руке или к которым прикасается протезированная нога. Эти разработки основаны на изучении фантомных болей.
Российский рынок протезирования не сильно отличается от мирового. Однако здесь разработчики создают больше искусственных рук, чем ног. Протезирование ног является более сложным процессом, потому что неправильный подход может помешать человеку стоять и передвигаться на протезе.
С каждым годом развитие технологий в протезировании продолжает улучшаться. В прошлом году отрасль столкнулась с трудностями из-за зависимости от импортных комплектующих. Однако в России активно разрабатывается импортозамещение. Например, был создан коленный модуль с возможностью удаленного управления и широким выбором режимов для использования в модульном протезе нижней конечности.
Также ведутся работы по созданию протезов, которые позволят людям избавиться от фантомных болей и ощущать прикосновения. С помощью электродов, подключенных к нервным окончаниям конечности, протез может связываться со спинным мозгом и передавать ощущения. Это значит, что протез становится частью тела и позволяет ощущать характер поверхности.
В ближайшее время ожидается выпуск протезов со встроенным искусственным интеллектом. Эти новые протезы будут позволять управлять рукой интуитивно и быстро благодаря помощи искусственного интеллекта.
Сегодня людей, которые лишились конечностей, называют «людьми с ограниченными возможностями здоровья». Однако современные протезы уже сейчас возвращают людям осязание и становятся не просто заменой конечности, но ее усовершенствованной частью.