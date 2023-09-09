Новые технологии в протезировании

Также ведутся работы по созданию протезов, которые позволят людям избавиться от фантомных болей и ощущать прикосновения. С помощью электродов, подключенных к нервным окончаниям конечности, протез может связываться со спинным мозгом и передавать ощущения. Это значит, что протез становится частью тела и позволяет ощущать характер поверхности.