О правилах пожарной безопасности напомнили садоводам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Специалисты посетили коллективные сады «Дружба», «Пенсионер», «Рыбак», «Ясная поляна», а также № 9 «ОАО НТМК».
Дачникам разъясняли причины, по которым могут возникать пожары на участках. Например, разведение открытого огня, неисправности электропроводки или печи, складирование горючих материалов.
Также тагильчан предупредили о запретах, которые действуют во время противопожарного режима. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, в том числе и в емкостях. Памятки с правилами и телефонами экстренных служб разместили на информационных стендах и вручили лично садоводам.
Хозяев участков проинструктировали, что необходимо брать с собой в лес, какие действия предпринимать, если заблудился, и как вызвать помощь.