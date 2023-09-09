О правилах пожарной безопасности напомнили садоводам Нижнего Тагила

Также тагильчан предупредили о запретах, которые действуют во время противопожарного режима. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, в том числе и в емкостях. Памятки с правилами и телефонами экстренных служб разместили на информационных стендах и вручили лично садоводам.