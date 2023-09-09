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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

О правилах пожарной безопасности напомнили садоводам Нижнего Тагила

О правилах пожарной безопасности напомнили садоводам Нижнего Тагила

9 сентября 2023, 09:52
Фото: "Центр защиты населения" Нижнего Тагила
Работники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила провели профилактические рейды в садах Нижнего Тагила. Они напомнили дачникам об особом противопожарном режиме, который действует в регионе.

Специалисты посетили коллективные сады «Дружба», «Пенсионер», «Рыбак», «Ясная поляна», а также № 9 «ОАО НТМК».

Дачникам разъясняли причины, по которым могут возникать пожары на участках. Например, разведение открытого огня, неисправности электропроводки или печи, складирование горючих материалов.

Также тагильчан предупредили о запретах, которые действуют во время противопожарного режима. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, в том числе и в емкостях. Памятки с правилами и телефонами экстренных служб разместили на информационных стендах и вручили лично садоводам.

Хозяев участков проинструктировали, что необходимо брать с собой в лес, какие действия предпринимать, если заблудился, и как вызвать помощь.

Фото: "Центр защиты населения" Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Рейд#Профилактика#Сад#Евгения Сафина
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