Перинатальный центр в Екатеринбурге признан лучшим в России

Так, в прошлом году в стационарах центра родилось почти 9,5 тысячи малышей. 94% пациенток относились к группам среднего и высокого риска. 63% женщин родили детей сами, остальным понадобилось оперативное вмешательство. С согласия молодых мам, оформляются свидетельства о рождении в электронном виде.