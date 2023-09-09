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Перинатальный центр в Екатеринбурге признан лучшим в России

Перинатальный центр в Екатеринбурге признан лучшим в России

9 сентября 2023, 09:40
Фото: Екатеринбургский клинический перинатальный центр
Екатеринбургский клинический перинатальный центр стал лучшим среди городских профильных учреждений России по итогам работы в 2022 году.

Так, в прошлом году в стационарах центра родилось почти 9,5 тысячи малышей. 94% пациенток относились к группам среднего и высокого риска. 63% женщин родили детей сами, остальным понадобилось оперативное вмешательство. С согласия молодых мам, оформляются свидетельства о рождении в электронном виде.

Победителя определила ассоциация специалистов репродуктивной медицины. По словам Ольги Ксенофонтовой, главврача медучреждения, в центре добросовестно трудятся все работники. Врачи ведут беременных женщин в поликлинике, а затем помогают им родить в акушерских стационарах.

Ранее коллектив перинатального центра был лауреатом Премия профессионального признания «Медицинский Олимп». Там проводится обучение врачей из других муниципалитетов Свердловской области, сообщает Департамент информационной политики региона.

Специалисты макеевского перинатального центра будут обучаться в Свердловской области
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#Дети#Врачи#Перинатальный центр#Роддом#Роды#Лауреат#Екатеринбург#Евгения Сафина
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