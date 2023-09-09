Перинатальный центр в Екатеринбурге признан лучшим в России

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Так, в прошлом году в стационарах центра родилось почти 9,5 тысячи малышей. 94% пациенток относились к группам среднего и высокого риска. 63% женщин родили детей сами, остальным понадобилось оперативное вмешательство. С согласия молодых мам, оформляются свидетельства о рождении в электронном виде.
Победителя определила ассоциация специалистов репродуктивной медицины. По словам Ольги Ксенофонтовой, главврача медучреждения, в центре добросовестно трудятся все работники. Врачи ведут беременных женщин в поликлинике, а затем помогают им родить в акушерских стационарах.
Ранее коллектив перинатального центра был лауреатом Премия профессионального признания «Медицинский Олимп». Там проводится обучение врачей из других муниципалитетов Свердловской области, сообщает Департамент информационной политики региона.