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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Полицейские и пожарные провели рейды по неблагополучным семьям Нижнего Тагила

Пожарные и полицейские нагрянули к неблагополучным жителям Нижнего Тагила

9 сентября 2023, 08:23
Фото: ЦЗН Нижнего Тагила

Полицейские и пожарные провели рейды по неблагополучным семьям Нижнего Тагила

Сотрудники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила совместно с работниками правоохранительных органов и пожарными провели профилактические рейды по местам проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия проходили во всех районах города.

Неблагополучным семьям из Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов Нижнего Тагила вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, а также провели с ними беседы по их соблюдению при использовании электрических и газовых приборов. Гражданам напомнили об особом противопожарном режиме, который действует в регионе.

Тагильчанам пояснили, что малоимущим многодетным, инвалидам и одиноко проживающим людям можно бесплатно поставить в квартирах автономные пожарные извещатели. Кроме того, в городе для обучения неработающего населения функционируют консультационные пункты по гражданской обороне и ЧС.

Фото: ЦЗН Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#Пожар#Полиция#Пожарные#Рейд#Профилактика#Неблагополучные семьи#Евгения Сафина
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