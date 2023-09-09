Пожарные и полицейские нагрянули к неблагополучным жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Неблагополучным семьям из Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов Нижнего Тагила вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, а также провели с ними беседы по их соблюдению при использовании электрических и газовых приборов. Гражданам напомнили об особом противопожарном режиме, который действует в регионе.
Тагильчанам пояснили, что малоимущим многодетным, инвалидам и одиноко проживающим людям можно бесплатно поставить в квартирах автономные пожарные извещатели. Кроме того, в городе для обучения неработающего населения функционируют консультационные пункты по гражданской обороне и ЧС.