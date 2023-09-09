Пожарные и полицейские нагрянули к неблагополучным жителям Нижнего Тагила

Неблагополучным семьям из Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов Нижнего Тагила вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб, а также провели с ними беседы по их соблюдению при использовании электрических и газовых приборов. Гражданам напомнили об особом противопожарном режиме, который действует в регионе.