Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В связи с этим жителей региона просят быть более бдительными и соблюдать меры безопасности. Из-за погодных условий возможны обрушения линий электропередач, возникновение пожаров. Упавшие деревья или снесенные конструкции также могут представлять опасность.
Если возникнут чрезвычайные происшествия и кому-то из свердловчан понадобится помощь, можно обращаться по телефонам 112 или 101. В МЧС напомнили, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим и разведение открытого огня запрещено.