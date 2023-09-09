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Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

9 сентября 2023, 05:40
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено МЧС в Свердловской области. Порывы будут достигать до 16 метров в секунду.

В связи с этим жителей региона просят быть более бдительными и соблюдать меры безопасности. Из-за погодных условий возможны обрушения линий электропередач, возникновение пожаров. Упавшие деревья или снесенные конструкции также могут представлять опасность.

Если возникнут чрезвычайные происшествия и кому-то из свердловчан понадобится помощь, можно обращаться по телефонам 112 или 101. В МЧС напомнили, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим и разведение открытого огня запрещено.

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#Свердловская область#Ветер#Прогноз погоды#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Природа#Евгения Сафина
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