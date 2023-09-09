Сильные дожди ожидаются в Свердловской области

Также из-за дождей поднимется уровень воды в реках. Возникает риск увеличения аварий на дорогах Свердловской области и задержка рейсов самолетов в аэропорту «Кольцово». Туристам тоже следует быть осторожнее, желательно отменить ранее запланированные походы.