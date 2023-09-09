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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Сильные дожди ожидаются в Свердловской области

Сильные дожди ожидаются в Свердловской области

9 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI
10 сентября в Свердловской области синоптики обещают сильные дожди. В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Превентивные мероприятия рекомендовано проводить во всех муниципалитетах региона. Из-за обильных осадков возможны аварийные ситуации на объектах ЖКХ и топливо-энеретического комплекса.

Также из-за дождей поднимется уровень воды в реках. Возникает риск увеличения аварий на дорогах Свердловской области и задержка рейсов самолетов в аэропорту «Кольцово». Туристам тоже следует быть осторожнее, желательно отменить ранее запланированные походы.

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
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#Свердловская область#Ветер#Прогноз погоды#Дожди#Окружающая среда#Природа#Евгения Сафина
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