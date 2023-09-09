Тело бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы на кладбище под Екатеринбургом

По словам сестры, родные узнали о смерти ее 22-летнего брата только спустя три месяца после того, как это произошло. Денис Димиев погиб 4 февраля 2023 года, но им об этом никто не сообщил. Родственники пытались найти молодого человека, но в ЧВК «Вагнер» им отвечали, что если никто не звонит, значит все в порядке.