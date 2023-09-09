Тело бойца ЧВК «Вагнер» выкопали из могилы на кладбище под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По словам сестры, родные узнали о смерти ее 22-летнего брата только спустя три месяца после того, как это произошло. Денис Димиев погиб 4 февраля 2023 года, но им об этом никто не сообщил. Родственники пытались найти молодого человека, но в ЧВК «Вагнер» им отвечали, что если никто не звонит, значит все в порядке.
Также она рассказала, что о гибели Дениса удалось узнать из поисковика интернета, вбив туда фамилию и имя. Сеть выдала фото с памятником и то, что он захоронен в Березовском.
Сестра отметила, что брат был осужден за хулиганство. Из колонии он ушел воевать за несколько недель до освобождения. Хотя до этого никогда не хотел служить и за уклонение получил штраф в 20 тысяч рублей.
Добиться эксгумации родным удалось через Следственный комитет. В ведомстве им рассказали, какие бумаги надо для этого предоставить. Например, справку о том, что в Перми есть место для новой могилы. Семье пришлось потратить около 200 тысяч рублей, чтобы перезахоронить бойца, пишет Е1.