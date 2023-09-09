В Екатеринбурге подросток упал в люк на пути в колледж на Вторчермете

Едва не покалечившийся подросток рассказал об инциденте матери, которая отправилась к пешеходному переходу на перекрестке 2-я Новосибирская — Умельцев и сфотографировала люк. Он по-прежнему не был закреплен. По словам горожанки, на этом участке дороги наблюдается высокий трафик пешеходов: рядом расположен колледж.