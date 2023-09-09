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В Екатеринбурге подросток упал в люк на пути в колледж на Вторчермете

В Екатеринбурге подросток упал в люк на пути в колледж на Вторчермете

9 сентября 2023, 06:26
Фото: 1MI
16-летний подросток провалился в канализационный люк на тротуаре недалеко от Уральского колледжа технологий и предпринимательства на Вторчермете. О несчастном случае журналистам рассказала мать студента.
Повезло, что ребенок 177 сантиметров росту и он успел удержаться, в нашем случае последствия — это разодранные ноги и провалившийся ботинок, — сообщила Елена порталу E1.RU.

Едва не покалечившийся подросток рассказал об инциденте матери, которая отправилась к пешеходному переходу на перекрестке 2-я Новосибирская — Умельцев и сфотографировала люк. Он по-прежнему не был закреплен. По словам горожанки, на этом участке дороги наблюдается высокий трафик пешеходов: рядом расположен колледж.

Напомним, после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
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