В Екатеринбурге подросток упал в люк на пути в колледж на Вторчермете

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Повезло, что ребенок 177 сантиметров росту и он успел удержаться, в нашем случае последствия — это разодранные ноги и провалившийся ботинок, — сообщила Елена порталу E1.RU.
Едва не покалечившийся подросток рассказал об инциденте матери, которая отправилась к пешеходному переходу на перекрестке 2-я Новосибирская — Умельцев и сфотографировала люк. Он по-прежнему не был закреплен. По словам горожанки, на этом участке дороги наблюдается высокий трафик пешеходов: рядом расположен колледж.
Напомним, после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело.