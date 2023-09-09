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В Екатеринбурге пьяный дебошир испортил отдых целому бару

В Екатеринбурге пьяный дебошир испортил отдых целому бару

9 сентября 2023, 06:15
Фото: 1MI
В ночь на 9 сентября в Екатеринбурге изрядно выпивший мужчина устроил дебош, пытаясь прорваться в бар «Американка» на улице Малышева. В попытке усмирить хулигана охранники распылили газовый баллончик, из-за чего отдыхающим пришлось покинуть заведение.
Он начал драться. Его оттаскивали его друзья — так он друга кинул через прогиб. Тот ударился о мусорный бак. Охранников было четверо, но они не смогли его угомонить, — рассказала порталу E1.RU очевидица инцидента.

В конечном счете секьюрити не смогли совладать с нарушителем и вызвали к бару Росгвардию. При виде сотрудников вневедомственной охраны друг парня, пытавшегося забежать в бар, скрылся, тогда как самого девианта доставили в полицию в компании нескольких пострадавших. В свердловской полиции пока не комментировали потасовку.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, который якобы лишился глаза на вечеринке в квартире на Рощинской, отказался писать заявление на зачинщиков драки.

Участник кровавой вечеринки в Екатеринбурге не стал писать заявление в полицию
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#Происшествия#Полиция#Драка#Бар#Дебошир#Екатеринбург#Евгения Сафина
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