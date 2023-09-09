В Екатеринбурге пьяный дебошир испортил отдых целому бару

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Он начал драться. Его оттаскивали его друзья — так он друга кинул через прогиб. Тот ударился о мусорный бак. Охранников было четверо, но они не смогли его угомонить, — рассказала порталу E1.RU очевидица инцидента.
В конечном счете секьюрити не смогли совладать с нарушителем и вызвали к бару Росгвардию. При виде сотрудников вневедомственной охраны друг парня, пытавшегося забежать в бар, скрылся, тогда как самого девианта доставили в полицию в компании нескольких пострадавших. В свердловской полиции пока не комментировали потасовку.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец, который якобы лишился глаза на вечеринке в квартире на Рощинской, отказался писать заявление на зачинщиков драки.