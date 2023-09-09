В Екатеринбурге пьяный дебошир испортил отдых целому бару

В конечном счете секьюрити не смогли совладать с нарушителем и вызвали к бару Росгвардию. При виде сотрудников вневедомственной охраны друг парня, пытавшегося забежать в бар, скрылся, тогда как самого девианта доставили в полицию в компании нескольких пострадавших. В свердловской полиции пока не комментировали потасовку.