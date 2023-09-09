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В одной из гостиниц Екатеринбурга полиция задержала серийного альфонса

В одной из гостиниц Екатеринбурга полиция задержала серийного альфонса

9 сентября 2023, 07:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в хищении 800 тысяч рублей у любовницы из Челябинска, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По показаниям потерпевшей, в конце августа она познакомилась с 25-летним ровесником, который вскоре заселился к ней в квартиру на улице Академика Королева. В один из дней девушка вернулась домой и обнаружила пропажу смартфона, ноутбука и драгоценностей — молодой человек при этом перестал отвечать на звонки.

В ответ на заявление челябинки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили предполагаемого вора в одной из гостиниц Екатеринбурга. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по обвинению в аналогичных преступлениях, жертвами которых стали его экс-возлюбленные из Красноярского края и Кузбасса. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК).

Альфонс в Екатеринбурге похитил у девушки 2 млн и проиграл их на ставках
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#Полиция#Деньги#Гостиница#Екатеринбург#Евгения Сафина#Альфонс
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