В одной из гостиниц Екатеринбурга полиция задержала серийного альфонса

По показаниям потерпевшей, в конце августа она познакомилась с 25-летним ровесником, который вскоре заселился к ней в квартиру на улице Академика Королева. В один из дней девушка вернулась домой и обнаружила пропажу смартфона, ноутбука и драгоценностей — молодой человек при этом перестал отвечать на звонки.