В одной из гостиниц Екатеринбурга полиция задержала серийного альфонса

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По показаниям потерпевшей, в конце августа она познакомилась с 25-летним ровесником, который вскоре заселился к ней в квартиру на улице Академика Королева. В один из дней девушка вернулась домой и обнаружила пропажу смартфона, ноутбука и драгоценностей — молодой человек при этом перестал отвечать на звонки.
В ответ на заявление челябинки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили предполагаемого вора в одной из гостиниц Екатеринбурга. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по обвинению в аналогичных преступлениях, жертвами которых стали его экс-возлюбленные из Красноярского края и Кузбасса. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК).