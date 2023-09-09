Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Всего в список избирателей включены немного более миллиона человек. К 15.00 проголосовали 50,4 тысячи жителей Екатеринбурга, это 4,85% от общего числа. В избиркоме Свердловской области отметили, что 278 граждан отдали свои голоса вне помещений участковых избирательных комиссий.
Напомним, досрочное голосование на выборы в Свердловской области завершилось 3 сентября. Они проводились в отдаленных и труднодоступных местностях.