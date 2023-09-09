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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%

Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%

9 сентября 2023, 12:33
Фото: 1MI
9 сентября, в первый день голосования по выбору депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва, явка избирателей к 15.00 составила 4,85%.

Всего в список избирателей включены немного более миллиона человек. К 15.00 проголосовали 50,4 тысячи жителей Екатеринбурга, это 4,85% от общего числа. В избиркоме Свердловской области отметили, что 278 граждан отдали свои голоса вне помещений участковых избирательных комиссий.

Напомним, досрочное голосование на выборы в Свердловской области завершилось 3 сентября. Они проводились в отдаленных и труднодоступных местностях.

Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской области
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