Зампред Сбербанка сообщил, какие проекты являются сегодня приоритетными

Он подчеркнул, что корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 15% с начала года. Основные драйверы прироста — жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. Другим направлением является помощь клиентам в заполнении освободившихся рыночных ниш в связи с уходом с рынка зарубежных компаний.