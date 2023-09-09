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Зампред Сбербанка сообщил, какие проекты являются сегодня приоритетными

Зампред Сбербанка сообщил, какие проекты являются сегодня приоритетными

9 сентября 2023, 07:49
Фото: 1MI
В 2023 году ожидается рекордный рост кредитования, в том числе юридических лиц. Сбербанк традиционно выдает примерно треть корпоративных кредитов в России.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о тенденциях в корпоративном портфеле, влиянии ключевой ставки, ситуации в различных отраслях экономики и работе с «дружественными» валютами. Об этом пишет gorod55.ru.

Он подчеркнул, что корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 15% с начала года. Основные драйверы прироста — жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз. Другим направлением является помощь клиентам в заполнении освободившихся рыночных ниш в связи с уходом с рынка зарубежных компаний.

Попов отметил, что доля кредитов с переменной процентной ставкой составляет чуть менее половины в корпоративном портфеле. В настоящее время компаниям выгодно брать такие кредиты в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки.

Также он сообщил, что доля валютных кредитов в портфеле банка сократилась с 25% до 17% за прошлый год. Часть долларов и евро была заменена юанем.

Попов также отметил рост объемов сделок в редких валютах.

Одной из самых крупных отраслей в Сбербанке является строительство жилья. Остаток ссудной задолженности банка по девелоперам жилья на сегодня 3,6 трлн рублей.

Еще одно важное направление — выкуп российских активов у иностранных компаний. По нему идет обсуждение десятков сделок.

Сбербанк активно финансирует проекты по адаптации экономики, жилищно-коммунальному хозяйству, социальной инфраструктуре и переработке твердых коммунальных отходов.

Портфель АПК в банке увеличился на 4% за первое полугодие и достиг 1,9 трлн рублей. Льготные кредиты в этой отрасли выросли на 2,5% и составили 900 млрд рублей. Банк также является лидером по работе с рыбной отраслью, добавил Попов.

Сбербанк недавно заключил первую сделку ЦФА с обеспечением. В четвертом квартале планируется предложить ЦФА для более широкого круга инвесторов, пишет finmarket.ru.

Банк поддерживает легализацию майнинга, возможности приобретения и хранения криптовалют и осуществления внешнеэкономической деятельности с использованием криптовалют.

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