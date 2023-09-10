Более 11% жителей Екатеринбурге приняли участие в выборах

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Так, на выборах депутатов в екатеринбургскую гордуму проголосовало 132 793 человек. Это 11,92% избирателей. Об этом рассказали в Свердловской избирательной комиссии.
Наибольшее количество избирателей было зарегистрировано в Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах.
Напомним, в Екатеринбурге наблюдатель от партии «Яблоко» обвинил директора школы, где расположен избирательный участок, в принуждении к электронному голосованию. При этом ЦОН и сама директор опровергли его слова.