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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Более 11% жителей Екатеринбурге приняли участие в выборах

Более 11% жителей Екатеринбурге приняли участие в выборах

10 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
Стало известно количество явившихся жителей Екатеринбурга на избирательные участки утром 10 сентября 2023 года.

Так, на выборах депутатов в екатеринбургскую гордуму проголосовало 132 793 человек. Это 11,92% избирателей. Об этом рассказали в Свердловской избирательной комиссии.

Наибольшее количество избирателей было зарегистрировано в Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах.

Напомним, в Екатеринбурге наблюдатель от партии «Яблоко» обвинил директора школы, где расположен избирательный участок, в принуждении к электронному голосованию. При этом ЦОН и сама директор опровергли его слова.

Наблюдатель обвинил директора школы в Екатеринбурге в принуждении голосовать
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