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«Бруснике» запретили строить дом на месте недостроя в Екатеринбурге

«Бруснике» запретили строить дом на месте недостроя в Екатеринбурге

10 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Девелоперской компании «Брусника» запрещено возводить жилой дом на месте недостроенного БЦ «Корнеол». Такое принято по результатам государственной историко-архитектурной экспертизы.

Специалистами на данном участке выявлено частичное расположение культурного слоя. Данные опубликованы на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно документу, проводить земляные, строительные и другие работы по строительству многоквартирного дома с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой невозможно. Дом планировалось построить в границах улиц Энгельса и Гоголя.

Напомним, «Брусника"в мае 2023 года приобрела 18-этажный недострой за 978 миллионов рублей. Объект на торги выставил банк «Открытие». Представители компании рассказывали, что планируют убрать недострой, а на его месте построить жилой дом.

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#Город#Строительство#Запрет#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Брусника
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