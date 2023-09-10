«Бруснике» запретили строить дом на месте недостроя в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Специалистами на данном участке выявлено частичное расположение культурного слоя. Данные опубликованы на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Согласно документу, проводить земляные, строительные и другие работы по строительству многоквартирного дома с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой невозможно. Дом планировалось построить в границах улиц Энгельса и Гоголя.
Напомним, «Брусника"в мае 2023 года приобрела 18-этажный недострой за 978 миллионов рублей. Объект на торги выставил банк «Открытие». Представители компании рассказывали, что планируют убрать недострой, а на его месте построить жилой дом.