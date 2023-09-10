Девочка в черной одежде и со шрамом на лбу в Екатеринбурге исчезла

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Рост исчезнувшей девочки — 156 сантиметров. Волосы короткие русого цвета, глаза голубые. Также у нее есть шрам на лбу, рассказали в свердловском поисковом отряде «Прорыв».
Утром 10 сентября девочку нашли живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда, которые вели поиски.
Напомним, 7 сентября 2023 года в свердловском селе Покровское пропала 16-летняя девушка. Она уехала на учебу в Артемовский, но на занятиях не появилась и не пришла домой.