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Девочка в черной одежде и со шрамом на лбу в Екатеринбурге исчезла

Девочка в черной одежде и со шрамом на лбу в Екатеринбурге исчезла

10 сентября 2023, 07:07
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге исчезла 12-летняя девочка, одетая в одежду черного цвета 9 сентября 2023 года.

Рост исчезнувшей девочки — 156 сантиметров. Волосы короткие русого цвета, глаза голубые. Также у нее есть шрам на лбу, рассказали в свердловском поисковом отряде «Прорыв».

Утром 10 сентября девочку нашли живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда, которые вели поиски.

Напомним, 7 сентября 2023 года в свердловском селе Покровское пропала 16-летняя девушка. Она уехала на учебу в Артемовский, но на занятиях не появилась и не пришла домой.

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