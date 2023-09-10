Екатеринбурженка рассказала о страшном землетрясении в Марокко

Уроженка Екатеринбурга рассказала о землетрясении в Марокко

В ночь на 9 сентября в Марокко случилось замлетрясение, в результате которого погибли больше двух тысяч человек. Уроженка Екатеринбурга Анастасия рассказала о произошедшем. Сама она находится в Касабланке.