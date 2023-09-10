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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Уроженка Екатеринбурга рассказала о землетрясении в Марокко

Екатеринбурженка рассказала о страшном землетрясении в Марокко

10 сентября 2023, 12:32
Фото: Reuters

Уроженка Екатеринбурга рассказала о землетрясении в Марокко

В ночь на 9 сентября в Марокко случилось замлетрясение, в результате которого погибли больше двух тысяч человек. Уроженка Екатеринбурга Анастасия рассказала о произошедшем. Сама она находится в Касабланке.

По словам Анастасии, землетрясение случилось примерно в 300 километрах от города, где она находится. Ночью она проснулась от тряски дома. Сначала девушке показалось, что мимо едет фура, но тряска становилась сильнее.

Потом, рассказывает Анастасия, она услышала «жуткие крики» соседей. Тогда все выбежали на улицу и остались там до утра.

Магнитуда землетрясения была оценена в 7 баллов. Екатеринбурженка отметила, что местные жители были очень шокированы произошедшим и боялись вернуться в свои дома. Также испугалась и Анастасия, пишет Е1.

Местные говорят, что такого еще никогда не было в Марокко, первый раз в их жизни произошло. Говорят, раз не было никогда, то и не повторится. Это очень позитивный народ, всегда надеются на лучшее, — говорит Анастасия.

По данным Associated Press, эпицентр землетрясения располагался в 70 километрах от Марракеша.

Более 600 человек погибли при землетрясении в Марокко
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#Происшествия#Погибшие#Землетрясение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Марокко
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