Интенсивность движения на южном полукольце ЕКАД достигла 46 тысяч авто в сутки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
После окончания строительства и реконструкции ключевых участков в рамках нацпроекта БКД, была замерена интенсивность движения.
По словам первого заместителя начальника Управления автодорог Свердловской области, главного инженера Владимира Оглоблина, наиболее заметный рост движения наблюдается на участке от Челябинского до Тюменского тракта. В среднем в августе 2023 года ежесуточно тут проезжали 38,2 тысячи машин. Максимальный трафик превысил 46,7 тысячи машин.
В 2015 году в среднем на этом же участке проезжали 21 тысяча автомобилей в сутки. На тот момент значительная часть южного полукольца находилась в разработке, сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области.