Матери погибшей девушки из Каменска-Уральского выписали штраф

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Размер такого штрафа составляет от 100 до 500 тысяч рублей. К административной ответственности привлекут также и отца погибшей девушки, пишет KU66.RU.
В издании отметили, что отца пока не удается привлечь к ответственности, так как он не приходит в организацию по делам несовершеннолетних из-за того, что ездит на интервью со СМИ.
Напомним, в августе 16-летнюю девушку нашли мертвой в лесополосе. Свердловчанка возвращалась домой, приехав в город на поздней электричке. В ее убийстве подозревается мужчина, который ехал вслед за ней на велосипеде. Сейчас заключен под стражу.