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Матери погибшей девушки из Каменска-Уральского выписали штраф

Матери погибшей девушки из Каменска-Уральского выписали штраф

10 сентября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Мать погибшей девушки из Каменска-Уральского оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Размер такого штрафа составляет от 100 до 500 тысяч рублей. К административной ответственности привлекут также и отца погибшей девушки, пишет KU66.RU.

В издании отметили, что отца пока не удается привлечь к ответственности, так как он не приходит в организацию по делам несовершеннолетних из-за того, что ездит на интервью со СМИ.

Напомним, в августе 16-летнюю девушку нашли мертвой в лесополосе. Свердловчанка возвращалась домой, приехав в город на поздней электричке. В ее убийстве подозревается мужчина, который ехал вслед за ней на велосипеде. Сейчас заключен под стражу.

Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского изложил свою версию ее убийства
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#Происшествия#Каменск-Уральский#Проверка#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Штраф#ЧП#Елизавета Зиборова#Погибшая#Инцидент#Потерпевшая
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