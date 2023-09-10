Мотоциклист в Екатеринбурге наехал на металлическое ограждение и погиб

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По предварительной информации, байкер ехал на небезопасной скорости и, потеряв контроль над управлением, влетел в ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Известно, что в момент ДТП екатеринбуржец был в мотошлеме. После результатов экспертизы станет известно, в каком он находился состоянии.
Напомним, 5 сентября 2023 года под Асбестом скончался водитель автомобиля ВАЗ после того, как с ним столкнулась машина Lada Largus. Пожилую пассажирку ВАЗа, пострадавшую в аварии, отвезли в медучреждение. Водителя Lada Largus привлекли к ответственности.