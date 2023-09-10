tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Мотоциклист в Екатеринбурге наехал на металлическое ограждение и погиб

Мотоциклист в Екатеринбурге наехал на металлическое ограждение и погиб

10 сентября 2023, 05:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области
34-летний мотоциклист из Екатеринбурга врезался в металлический забор и скончался. ДТП произошло ночью 10 сентября 2023 года.

По предварительной информации, байкер ехал на небезопасной скорости и, потеряв контроль над управлением, влетел в ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что в момент ДТП екатеринбуржец был в мотошлеме. После результатов экспертизы станет известно, в каком он находился состоянии.

Напомним, 5 сентября 2023 года под Асбестом скончался водитель автомобиля ВАЗ после того, как с ним столкнулась машина Lada Largus. Пожилую пассажирку ВАЗа, пострадавшую в аварии, отвезли в медучреждение. Водителя Lada Largus привлекли к ответственности.

Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель погиб под Нижним Тагилом после столкновения с лосемВодитель мотоблока погиб в ДТП на трассе Верхняя Пышма — НевьянскАвтобус протаранил столб в Екатеринбурге
#Происшествия#Проверка#ДТП#Смерть#ГИБДД#Экспертиза#Водитель#ЧП#Байкер#Мотоцикл#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Мотоциклист#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
Вчера, 16:06
Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
Сегодня, 06:05
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Сегодня, 07:12
Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:26