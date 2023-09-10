tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Наблюдатель обвинил директора школы в Екатеринбурге в принуждении голосовать

Наблюдатель обвинил директора школы в Екатеринбурге в принуждении голосовать

10 сентября 2023, 06:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге наблюдатель партии «Яблоко» Алексей Антонов обвинил директора школы №25 Юлию Чергинец в нарушениях условий голосования.

По словам Антонова, Чергинец требовала от членов участковой избирательной комиссии отдавать голоса с помощью системы дистанционного электронного голосования, а потом отправлять ей фотографии, пишут «Вечерние ведомости».

В Центре общественного наблюдения обвинения Антонова опровергли. Как рассказала Чергинец, в день выборов она проверила, насколько готов избирательный участок, и сообщила коллегам, что они могут голосовать и при помощи ДЭГ, и обычным способом.

Напомним, 9 сентября 2023 года в Екатеринбурге начались выборы депутатов гордумы. Явка избирателей составила 4,85% к 15:00.

Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга в первый день к 15.00 составила менее 5%
Узнать подробнее
Читайте также:
Досрочное голосование на выборы завершилось в Свердловской областиДепутат Госдумы Алексей Нечаев предложил оценивать работу чиновников на ГосуслугахВ Свердловской области завершилось досрочное голосование
#Выборы-2023#Депутаты#Избиратели#Партия#Голосование#Избирательная комиссия#Избирательный участок#Нарушения#Яблоко#УИК#Екатеринбург#Цон#Елизавета Зиборова#Выборы
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
Вчера, 16:06
Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
Сегодня, 06:05
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Сегодня, 07:12
Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:26