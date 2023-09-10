Наблюдатель обвинил директора школы в Екатеринбурге в принуждении голосовать

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
По словам Антонова, Чергинец требовала от членов участковой избирательной комиссии отдавать голоса с помощью системы дистанционного электронного голосования, а потом отправлять ей фотографии, пишут «Вечерние ведомости».
В Центре общественного наблюдения обвинения Антонова опровергли. Как рассказала Чергинец, в день выборов она проверила, насколько готов избирательный участок, и сообщила коллегам, что они могут голосовать и при помощи ДЭГ, и обычным способом.
Напомним, 9 сентября 2023 года в Екатеринбурге начались выборы депутатов гордумы. Явка избирателей составила 4,85% к 15:00.