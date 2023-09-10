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Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину

10 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Стропальщик Эдуард, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского, признал свою вину. Об этом рассказал отец погибшей девочки.

По словам мужчины, обвиняемый сознался в содеянном еще 4 сентября. После этого мужчина был привезен в лесополосу для следственного эксперимента.

Обвиняемый был на месте преступления около 25 минут, сообщил отец погибшей Даны. Он отметил, что мужчина постоянно меняет показания и постоянно это происходит, когда появляются данные, указывающие на его вину. Точная причина кончины девушки пока остается неизвестной, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 16-летняя Дана пропала 9 августа. Она вернулась домой из Екатеринбурга на электричке. До квартиры, где она проживает, девушка не дошла. Спустя сутки ее труп был найден в лесополосе. После изучения камер наблюдения был задержан местный житель Эдуард. В тот вечер он следовал за девочкой на велосипеде. 1 сентября мужчина был арестован.

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#Каменск-Уральский#Дети#Криминал#Погибшие#Подросток#Ирина Кирилова
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