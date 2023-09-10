Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
По словам мужчины, обвиняемый сознался в содеянном еще 4 сентября. После этого мужчина был привезен в лесополосу для следственного эксперимента.
Обвиняемый был на месте преступления около 25 минут, сообщил отец погибшей Даны. Он отметил, что мужчина постоянно меняет показания и постоянно это происходит, когда появляются данные, указывающие на его вину. Точная причина кончины девушки пока остается неизвестной, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 16-летняя Дана пропала 9 августа. Она вернулась домой из Екатеринбурга на электричке. До квартиры, где она проживает, девушка не дошла. Спустя сутки ее труп был найден в лесополосе. После изучения камер наблюдения был задержан местный житель Эдуард. В тот вечер он следовал за девочкой на велосипеде. 1 сентября мужчина был арестован.