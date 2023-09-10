Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину

Напомним, 16-летняя Дана пропала 9 августа. Она вернулась домой из Екатеринбурга на электричке. До квартиры, где она проживает, девушка не дошла. Спустя сутки ее труп был найден в лесополосе. После изучения камер наблюдения был задержан местный житель Эдуард. В тот вечер он следовал за девочкой на велосипеде. 1 сентября мужчина был арестован.