tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Омбудсмен рассказала о ходе выборов в колониях Свердловской области

Омбудсмен рассказала о ходе выборов в колониях Свердловской области

10 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, как проходят выборы в местах лишения свободы в регионе.

Омбудсмен принимала участие в пресс-брифинге, который организован Общественной палатой РФ. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения.

Накануне, 9 сентября, проголосовали заключенные СИЗО №5. Там около 60 человек. Также голосовали мужчины в СИЗО №2 в Ирбите. 10 сентября организовано голосование в СИЗО №1 Екатеринбурга. Там ожидается, что голосовать придут 200 человек.

Омбудсмен добавляет, что в пенитециарных учреждениях на участках работают наблюдатели. Они следят за процедурой.

Наблюдатель обвинил директора школы в Екатеринбурге в принуждении голосовать
Узнать подробнее
#Политика#Выборы-2023#Колония#Голосование#Сизо#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Выборы
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
8 сентября, 08:22
Бабье лето возвратится в Нижний Тагил после дождей
Вчера, 16:06
Пожарный из Нижнего Тагила сделал предложение любимой после забега на «Высоцкий»
Сегодня, 06:05
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
«Работай, служи». Екатеринбурженки ответили митрополиту после призывов рожать
Сегодня, 07:12
Пробка образовалась на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:26