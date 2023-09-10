Омбудсмен рассказала о ходе выборов в колониях Свердловской области

Накануне, 9 сентября, проголосовали заключенные СИЗО №5. Там около 60 человек. Также голосовали мужчины в СИЗО №2 в Ирбите. 10 сентября организовано голосование в СИЗО №1 Екатеринбурга. Там ожидается, что голосовать придут 200 человек.