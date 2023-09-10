Омбудсмен рассказала о ходе выборов в колониях Свердловской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Омбудсмен принимала участие в пресс-брифинге, который организован Общественной палатой РФ. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения.
Накануне, 9 сентября, проголосовали заключенные СИЗО №5. Там около 60 человек. Также голосовали мужчины в СИЗО №2 в Ирбите. 10 сентября организовано голосование в СИЗО №1 Екатеринбурга. Там ожидается, что голосовать придут 200 человек.
Омбудсмен добавляет, что в пенитециарных учреждениях на участках работают наблюдатели. Они следят за процедурой.